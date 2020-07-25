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Halyk Sale
Кредит представляется на приобретение залогового имущества и имущества, находящегося в собственности Банка.
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Ипотека
Halyk Sale
Кредит представляется на приобретение залогового имущества и имущества, находящегося в собственности Банка.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 8%
Эффективная 8.4%
Сумма
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
до 20 лет
Рынок недвижимости
Первичный
Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Жилой дом / Таунхаус
Апартаменты
Комната / доля в квартире
Земельный участок
Гараж / паркинг
Коммерческая недвижимость
Кредит представляется на приобретение залогового имущества и имущества, находящегося в собственности Банка.
Страхование
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемое имущество/собственное недвижимое имущество
Комиссия за организацию
Нет
Отсутствует
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21
до 63
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Выписка с индивидуального пенсионного счета
Адресная справка
Правоустанавливающие документы на недвижимость, являющейся залогом.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Срок истечения заявки
30 мин.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Ставка
С подтверждением дохода
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 8%
Эффективная — 8.4%
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
до 20 лет
Без подтверждения дохода
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 9%
Эффективная — 9.4%
Первоначальный взнос
от 50%
Срок
до 20 лет
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