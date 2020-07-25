Алматы
Halyk Sale
Кредит представляется на приобретение залогового имущества и имущества, находящегося в собственности Банка.
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Halyk Sale

Кредит представляется на приобретение залогового имущества и имущества, находящегося в собственности Банка.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 8%Эффективная 8.4%
Сумма
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
до 20 лет
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
  • Комната / доля в квартире
  • Земельный участок
  • Гараж / паркинг
  • Коммерческая недвижимость
Кредит представляется на приобретение залогового имущества и имущества, находящегося в собственности Банка.
Страхование
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    Приобретаемое имущество/собственное недвижимое имущество
    Комиссия за организацию
    Нет
    Отсутствует
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    Отсутствует
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Штраф за досрочное погашение
    Нет
    Возрастное ограничение
    от 21до 63
    Регистрация
    • Постоянная
    резиденты РК
    Документы
    • Удостоверение личности
    • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
    • Выписка с индивидуального пенсионного счета
    • Адресная справка
    Правоустанавливающие документы на недвижимость, являющейся залогом.
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    6 мес.
    Срок истечения заявки
    30 мин.
    Оформление
    • В офисе
    Способ оплаты
      Ставка
      С подтверждением дохода
      Валюта
      Тенге
      Ставка
      Номинальная — 8%

      Эффективная — 8.4%
      Первоначальный взнос
      от 20%
      Срок
      до 20 лет
      Без подтверждения дохода
      Валюта
      Тенге
      Ставка
      Номинальная — 9%

      Эффективная — 9.4%
      Первоначальный взнос
      от 50%
      Срок
      до 20 лет
      Оформить
      Отделения, банкоматы и POS-терминалы