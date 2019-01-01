Валютные расчеты

Система организации и регулирования платежей по денежным требова­ниям и обязательствам в иностранной валюте, возникающим при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Расчеты могут быть на­личные и в кредит, т.е. с рассрочкой платежа. На­личный расчет представляет полную оплату товара до срока или в момент перехода товара или товарораспорядительных документов в распо­ряжение покупателя. Расчет в кредит или расчет с рассрочкой платежа имеет две формы: коммерче­ский кредит (кредит экспортера импортеру) к выда­ча авансов импортером экспортеру.