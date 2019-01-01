Валютные расчеты
Система организации и регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам в иностранной валюте, возникающим при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Расчеты могут быть наличные и в кредит, т.е. с рассрочкой платежа. Наличный расчет представляет полную оплату товара до срока или в момент перехода товара или товарораспорядительных документов в распоряжение покупателя. Расчет в кредит или расчет с рассрочкой платежа имеет две формы: коммерческий кредит (кредит экспортера импортеру) к выдача авансов импортером экспортеру.
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