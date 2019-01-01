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Овердрафт

Отрицательный баланс на те­кущем счете клиента, приобретающий иногда ста­тус кредита, т.е. форма краткосрочного кредита предоставление которого осуществляется списа­нием средств по счету клиента банком сверх ос­татка средств на счете, в результате чего образуется дебетовое сальдо. При овердрафте в погашение задолженности направляются все сум­мы зачисляемые на текущий счет клиента поэтому объем кредита изменяется по мере поступле­ния средств, что отличает овердрафт от обычных ссуд. Проценты взимаются по существующим или согласованным ставкам.
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