Овердрафт
Отрицательный баланс на текущем счете клиента, приобретающий иногда статус кредита, т.е. форма краткосрочного кредита предоставление которого осуществляется списанием средств по счету клиента банком сверх остатка средств на счете, в результате чего образуется дебетовое сальдо. При овердрафте в погашение задолженности направляются все суммы зачисляемые на текущий счет клиента поэтому объем кредита изменяется по мере поступления средств, что отличает овердрафт от обычных ссуд. Проценты взимаются по существующим или согласованным ставкам.
Поделиться в FacebookРассказать ВКонтакте