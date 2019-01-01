Акции

Ценные бумаги, выпускаемые акци­онерными обществами и указывающие на долю владельца (держателя) в капитале данного об­щества, дающие право их владельцу на получе­ние прибыли в виде дивиденда, а также, в зави­симости от типа, способные давать право голоса на общем собрании акционеров (простая имен­ная). Этот вид долевых ценных бумаг не выпус­кается государственными органами, они эмити­руются только промышленными, торговыми и финансовыми корпорациями. Цена, по которой акция реализуется на рынке, называется курсом акции.