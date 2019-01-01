Акции
Ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами и указывающие на долю владельца (держателя) в капитале данного общества, дающие право их владельцу на получение прибыли в виде дивиденда, а также, в зависимости от типа, способные давать право голоса на общем собрании акционеров (простая именная). Этот вид долевых ценных бумаг не выпускается государственными органами, они эмитируются только промышленными, торговыми и финансовыми корпорациями. Цена, по которой акция реализуется на рынке, называется курсом акции.
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