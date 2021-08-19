Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 12.6% эффективная — 13.4%

Сумма от 500 000 ₸ Максимальная сумма вклада - Не более 10% (десяти процентов) размера собственного капитала Банка, в случае превышения по решению Совета директоров.

Срок до 12 мес.

Капитализация -

Выплата процентов Ежемесячно Причисляется к основной сумме 1 раз в месяц Банком самостоятельно в первый рабочий день каждого календарного месяца

Начисление процентов Ежемесячно

Пролонгация возможна С пролонгацией (В случае неявки Вкладчика по окончанию срока действия настоящего Договора и не востребования основной суммы Вклада и начисленного Вознаграждения, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, на тех же условиях, но не более 2 раз, по ставке вознаграждения, действующей для данного вида Вклада на день пролонгации.)/либо без пролонгации

Пополнение нет Не предусмотрены

Частичное снятие нет Отсутствует

Досрочное рассторжение возможно Досрочное расторжение по истечению 30 дней с момента подачи заявления, вознаграждение пересчитывается из расчета ставки по депозиту «До востребования».

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет