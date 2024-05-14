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ТОО «Микрофинансовая организация «Express Finance Group»
Микрофинансовая организация, успешно функционирующая на рынке микрофинансовых услуг с 2012 года, специализируется на предоставлении розничных кредитов и финансировании малого бизнеса.
inkocredit.kz
+77172577555
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