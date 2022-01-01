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ТОО «МФО «MyCar Finance»
Микрофинансовая организация «Mycar Finance» образована в 2018г. и внесена в реестр Национального банка Республики Казахстан 15 февраля 2019г. за номером 05.19.002.
finance.mycar.kz
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