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ТОО «МФО «Akshabar»

Компания «ЧЕСТНОЕ СЛОВО КАЗАХСТАН» (далее также - компания), зарегистрированная в Республике Казахстан в ноябре 2015 года, специализируется на выдаче займов физическим лицам.
4slovo.kz
+77273393404
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