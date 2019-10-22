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ТОО "ЧЕСТНОЕ СЛОВО КАЗАХСТАН"
ТОО "ЧЕСТНОЕ СЛОВО КАЗАХСТАН"
О компании
Компания «ЧЕСТНОЕ СЛОВО КАЗАХСТАН» (далее также - компания), зарегистрированная в Республике Казахстан в ноябре 2015 года, специализируется на выдаче займов физическим лицам.
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