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Tengo.kz

Tengo.kz

О компании
Tengo.kz – это дружественная организация, не являющаяся банковским кредитором, которая поможет Вам взять онлайн-займ для покрытия непредвиденных расходов.
Микрокредиты
Онлайн-заём денег с Tengo.kz
Быстрый заем денег в интернете – это оптимальный вариант для решения краткосрочных финансовых затруднений, непредвиденных или незапланированных покупок и т.д. Быстрый заем денег без лишних формальностей доступен полностью в онлайн на нашем сайте. С Tengo.kz вы не зависите от графика работы банков и необходимости их расположения рядом с вами.
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