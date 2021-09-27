TengeDa

История сервиса онлайн-микрокредитов TengeDa зародилась еще в 2013 году, с тех пор мы неустанно и активно развивались в ногу с современными цифровыми трендами, чтобы быть всегда ощутимой поддержкой для наших старых и новых клиентов.