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TengeDa
История сервиса онлайн-микрокредитов TengeDa зародилась еще в 2013 году, с тех пор мы неустанно и активно развивались в ногу с современными цифровыми трендами, чтобы быть всегда ощутимой поддержкой для наших старых и новых клиентов.
tengeda.kz
+7 (727) 355-96-96
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