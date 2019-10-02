Займ от Moneyman.kz

Часто приходится «перехватывать» небольшую сумму денег потому, что старая зарплата уже кончилась, а новую еще не дали. Как правило, такое случается в конце месяца. Решить такую проблему можно несколькими способами. Можно взять деньги у друзей или родственников, но в это время деньги обычно кончаются у всех. Можно сходить в банк и взять кредит, но это может занять много времени, да и «радужная» перспектива куда-то идти уставшим после работы не радует. Специально для таких случаев и существует MoneyMan.