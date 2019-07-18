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МикроКредитный Дом

МикроКредитный Дом

О компании
ТОО «МФО «Микрокредитный Дом» работает на рынке кредитования с 2009 года. Основное направление нашей деятельности – денежные займы физическим лицам без залога и поручителей.