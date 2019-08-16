Карты

MasterCard Gold

Дебетовая карта, соответствующая правилам и принципам Шариата. В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены ограничения на проведение транзакций по оплате определенных товаров и услуг: - Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы); - Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции; - Продукты, содержащие свинину; - Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи); - Ломбарды и микрокредитные организации; - Магазины религиозных товаров; - Магазины оружия; - Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату.

MasterCard Platinum

Дебетовая карта, соответствующая правилам и принципам Шариата. В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены ограничения на проведение транзакций по оплате определенных товаров и услуг: - Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы); - Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции; - Продукты, содержащие свинину; - Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи); - Ломбарды и микрокредитные организации; - Магазины религиозных товаров; - Магазины оружия; - Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату.

Дебетовая карта Хадж

Первая эксклюзивная дебетовая карта Хадж для совершающих паломничество Хадж и Умра. В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены следующие ограничения на проведение транзакций по оплате определённых товаров и услуг: - Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы); - Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции; - Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи); - Ломбарды и микрокредитные организации; - Магазины религиозных товаров; - Магазины оружия; - Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату. В случае проведения запрещенных Шариатом платежных операций, Банк оставляет за собой право отклонить транзакцию.