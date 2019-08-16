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Исламский Банк Al Hilal

Исламский Банк Al Hilal

О компании
Первый исламский банк в Казахстане и СНГ, является дочерним банком Al Hilal Bank PJSC – одного из самых быстро развивающихся и прогрессивных исламских банков в ОАЭ со 100%-ным участием Правительства Абу-Даби.
Депозиты
Депозит Вакала
Как работает депозит Вакала: - Клиент доверяет Банку управление своими средствами; - Банк, используя свои знания и опыт, инвестирует их в тщательно отобранные проекты; - Полученная прибыль делится между Клиентом и Банком.
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Карты
MasterCard Gold
Дебетовая карта, соответствующая правилам и принципам Шариата. В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены ограничения на проведение транзакций по оплате определенных товаров и услуг: - Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы); - Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции; - Продукты, содержащие свинину; - Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи); - Ломбарды и микрокредитные организации; - Магазины религиозных товаров; - Магазины оружия; - Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату.
MasterCard Platinum
Дебетовая карта, соответствующая правилам и принципам Шариата. В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены ограничения на проведение транзакций по оплате определенных товаров и услуг: - Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы); - Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции; - Продукты, содержащие свинину; - Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи); - Ломбарды и микрокредитные организации; - Магазины религиозных товаров; - Магазины оружия; - Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату.
Дебетовая карта Хадж
Первая эксклюзивная дебетовая карта Хадж для совершающих паломничество Хадж и Умра. В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены следующие ограничения на проведение транзакций по оплате определённых товаров и услуг: - Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы); - Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции; - Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи); - Ломбарды и микрокредитные организации; - Магазины религиозных товаров; - Магазины оружия; - Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату. В случае проведения запрещенных Шариатом платежных операций, Банк оставляет за собой право отклонить транзакцию.
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