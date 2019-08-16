MasterCard Gold
Дебетовая карта, соответствующая правилам и принципам Шариата.
В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены ограничения на проведение транзакций по оплате определенных товаров и услуг:
- Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы);
- Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции;
- Продукты, содержащие свинину;
- Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи);
- Ломбарды и микрокредитные организации;
- Магазины религиозных товаров;
- Магазины оружия;
- Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату.
MasterCard Platinum
Дебетовая карта, соответствующая правилам и принципам Шариата.
В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены ограничения на проведение транзакций по оплате определенных товаров и услуг:
- Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы);
- Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции;
- Продукты, содержащие свинину;
- Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи);
- Ломбарды и микрокредитные организации;
- Магазины религиозных товаров;
- Магазины оружия;
- Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату.
Дебетовая карта Хадж
Первая эксклюзивная дебетовая карта Хадж для совершающих паломничество Хадж и Умра.
В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте установлены следующие ограничения на проведение транзакций по оплате определённых товаров и услуг:
- Развлекательные и увеселительные заведения (ночные клубы, бары, пабы);
- Специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции;
- Игорные заведения и азартные игры (казино, букмекерские конторы, лотереи);
- Ломбарды и микрокредитные организации;
- Магазины религиозных товаров;
- Магазины оружия;
- Другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату.
В случае проведения запрещенных Шариатом платежных операций, Банк оставляет за собой право отклонить транзакцию.