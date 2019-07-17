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Евразийский банк развития
Евразийский банк развития
Новости
ЕАБР и АО «КОРЭМ» намерены сотрудничать в реализации проектов в сфере энергетики
ЕАБР и АО «КОРЭМ» подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на реализацию проектов в сфере энергетики.
ЕАБР и РЭЦ поддержат поставку в Казахстан российских модулей для солнечной электростанции
ЕАБР и РЭЦ заключили индивидуальное кредитное соглашение по поддержке поставок российских высокотехнологичных фотоэлектрических модулей.
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Ключевые фигуры
Амангельды Исенов
Заместитель председателя Правления Евразийского банка развития
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