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CreditPlus
CreditPlus — это сервис по предоставлению микрокредитов электронным способом, который не требует посещения офиса и предоставления лишних документов. Оформление заявки занимает около 7 минут.
creditplus.kz
+7 700 777 17 07
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