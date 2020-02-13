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ТОО "Микрофинансовая организация CentrZaima" Республика Казахстан, город Алматы Жетысуский район, проспект Суюнбая, дом 2 Включены в реестр микрофинансовых организаций № 05.19.018 от 24.12.2019 год
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