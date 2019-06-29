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АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
О компании
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений.
Новости
АО "Жилстройсбербанк" подвел итоги года
В Жилстройсбербанке подвели первые итоги уходящего года. Банк во многом стал новатором и установил несколько рекордов.
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