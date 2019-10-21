О компании

АО «ДБ» КЗИ Банк» был основан в начале 1993 года, и является одним из первых Банков в Республике Казахстан с иностранным участием. Банк является дочерним Банком одного из крупных банков Турецкой Республики – Т.С. Зираат Банкасы А.Ш.