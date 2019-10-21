Алматы
Новости
Статьи
Talks
Кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
finance.
kz
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Вход
Регистрация
Главная
Компании
АО "ДБ "КЗИ Банк"
АО "ДБ "КЗИ Банк"
О компании
АО «ДБ» КЗИ Банк» был основан в начале 1993 года, и является одним из первых Банков в Республике Казахстан с иностранным участием. Банк является дочерним Банком одного из крупных банков Турецкой Республики – Т.С. Зираат Банкасы А.Ш.