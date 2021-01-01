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В салонах-партнерах

до 30 000 000 ₸
сумма кредита
15%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 3 мес.  до 84 мес.
срок кредитования
17.6%
эффективная ставка
требуется
страхование
Для участников зарплатного проекта Банка (с подтверждением дохода)
Для участников зарплатного проекта Банка (без подтверждения дохода)
Для всех клиентов (с подтверждением дохода)
Для всех клиентов (без подтверждения дохода)
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 15%  эффективная — 17.6%Окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделениях Банка
Сумма
до 30 000 000 ₸Максимальная сумма займа: до 30 миллионов тенге с подтверждением дохода
Срок
от 3 мес.  до 84 мес.
Тип авто
-
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
КАСКО обязательно
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Под залог приобретаемого автомобиля
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 3,5 % от суммы кредита + 60 000 тенге; Комиссия за перевод суммы займа на счет автосалона согласно тарифам Банка; Комиссия за открытие текущего счета 500 тенге (в случае открытия нового текущего счета).
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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