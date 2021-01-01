В салонах-партнерах

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 15% эффективная — 17.6%Окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделениях Банка
- Сумма
- до 30 000 000 ₸Максимальная сумма займа: до 30 миллионов тенге с подтверждением дохода
- Срок
- от 3 мес. до 84 мес.
- Тип авто
- -
- Страхование
- КАСКО обязательно
- Залог и поручительство
- Под залог приобретаемого автомобиля
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 3,5 % от суммы кредита + 60 000 тенге;
Комиссия за перевод суммы займа на счет автосалона согласно тарифам Банка;
Комиссия за открытие текущего счета 500 тенге (в случае открытия нового текущего счета).
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет