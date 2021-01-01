В салонах-партнерах

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 15% эффективная — 17.6% Окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделениях Банка

Сумма до 30 000 000 ₸ Максимальная сумма займа: до 30 миллионов тенге с подтверждением дохода

Срок от 3 мес. до 84 мес.

Тип авто -

Производитель авто Иностранный

СНГ

Состояние авто Новая

Продавец авто Салон

Страхование КАСКО обязательно

Залог и поручительство Требуется залог Под залог приобретаемого автомобиля

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 3,5 % от суммы кредита + 60 000 тенге; Комиссия за перевод суммы займа на счет автосалона согласно тарифам Банка; Комиссия за открытие текущего счета 500 тенге (в случае открытия нового текущего счета).

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет