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Цифровой автокредит

От 1 200 000 ₸  До 50 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
От 12 мес.  До 84 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
Новое авто
Авто с пробегом
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 1 200 000 ₸  до 50 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.  до 84 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
-
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Мировые бренды — не старше 15 лет СНГ: автомобили с пробегом — не старше 5 лет, без пробега — 7 лет; Китай — не старше 3 лет
Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан»
О компании
bankffin.kzru
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