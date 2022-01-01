USD
446.89 ₸
EUR
485.95 ₸
RUB
5.04 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Кредиты для бизнеса
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что вы ищете?
Найти
Главная
Автокредиты
Цифровой автокредит
Цифровой автокредит
От 1 200 000 ₸ До 50 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
От 12 мес. До 84 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
Новое авто
Авто с пробегом
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 1 200 000 ₸ до 50 000 000 ₸
Срок
от 12 мес. до 84 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
Новая
Продавец авто
-
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Мировые бренды — не старше 15 лет СНГ: автомобили с пробегом — не старше 5 лет, без пробега — 7 лет; Китай — не старше 3 лет
Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан»
О компании
bankffin.kzru
Ипотека
3
Автокредиты
1
Депозиты
3
Последние новости