Цифровой автокредит

Валюта счета Тенге

Сумма от 1 200 000 ₸ до 50 000 000 ₸

Срок от 12 мес. до 84 мес.

Первоначальный взнос от 10%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто -

Состояние авто Новая

Продавец авто -

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемый автотранспорт

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет