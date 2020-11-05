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Рассрочка для покупки новых автомобилей, без подтверждения доходов
Доступна для новых автомобилей марок BMW, Mini, Jaguar Land Rover, Volvo, Toyota, Lexus.
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Главная
Автокредиты
Рассрочка для покупки новых автомобилей, без подтверждения доходов
Доступна для новых автомобилей марок BMW, Mini, Jaguar Land Rover, Volvo, Toyota, Lexus.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Сумма
до 30 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 30%
Срок
до 12 мес.
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Иностранный
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
Штраф за досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
Примечание
Погашение оставшихся 70% производится единовременно в конце срока микрокредита.
Возрастное ограничение
от 21
до 65
Возраст заемщика от 21 до 65 лет на момент подачи заявки.
Регистрация
Постоянная
гражданство РК
Документы
Паспорт
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
45 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
- Онлайн-заявка или Заявку можно подать в дилерском центре вашего города.
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
через мобильное приложение Halyk Bank - homebank.kz, без комиссий. - через кассовое отделение или терминал Halyk Bank, при этом Halyk Bank взимает комиссию.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Сумма
до 30 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 30%
Срок
до 12 мес.
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