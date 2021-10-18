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Автокредиты
Программа рассрочки "Light" для новых автомобилей без подтверждения доходов
20%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 12 мес.
срок кредитования
требуется
страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 20%
Срок
до 12 мес.
Первоначальный взнос
от 20%
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
Новая
Продавец авто
-
Страхование
Страхование КАСКО и страхование жизни включены в автокредит (страхование жизни не требуется для юридических лиц).
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций
Штраф за досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций
МФО “Mycar Finance"
О компании
finance.mycar.kz
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Автокредиты
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