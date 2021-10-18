Программа рассрочки "Light" для новых автомобилей без подтверждения доходов

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 20%

Срок до 12 мес.

Первоначальный взнос от 20%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто -

Состояние авто Новая

Продавец авто -

Страхование

Страхование КАСКО и страхование жизни включены в автокредит (страхование жизни не требуется для юридических лиц).

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемый автомобиль

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций