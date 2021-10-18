Программа рассрочки «Light» для автомобилей с пробегом без подтверждения доходов

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 20% эффективная — 20%
- Срок
- до 12 мес.
- Первоначальный взнос
- от 20%
- Производитель авто
- -
- Продавец авто
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- Страхование
- Страхование КАСКО и страхование жизни включены в автокредит (страхование жизни не требуется для юридических лиц).
- Залог и поручительство
- Приобретаемый автомобиль
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- НетДосрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
- Штраф за досрочное погашение
- НетДосрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.