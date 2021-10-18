  1. Главная
  2. Автокредиты

Программа рассрочки «Light» для автомобилей с пробегом без подтверждения доходов

20%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 12 мес.
срок кредитования
20%
эффективная ставка
требуется
страхование
Оформить онлайн
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
МФО “Mycar Finance"
О компании
finance.mycar.kz
2525
Автокредиты4
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 20%  эффективная — 20%
Срок
до 12 мес.
Первоначальный взнос
от 20%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Поддержанная
Продавец авто
-
Страхование
Страхование КАСКО и страхование жизни включены в автокредит (страхование жизни не требуется для юридических лиц).
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
НетДосрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
Штраф за досрочное погашение
НетДосрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
Последние новости