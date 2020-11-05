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Программа кредитования Hyundai Finance, без подтверждения доходов
Программа микрокредитования Hyundai Finance предназначена для покупки новых автомобилей марки Hyundai.
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Главная
Автокредиты
Программа кредитования Hyundai Finance, без подтверждения доходов
Программа микрокредитования Hyundai Finance предназначена для покупки новых автомобилей марки Hyundai.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 17%
Эффективная 17%
Ставка вознаграждения от 10 -22%* Ставки вознаграждения зависят от срока микрокредитования и размера первоначального взноса
Сумма
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 84 мес.
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Иностранный
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Имущественное
Личное
Страхование КАСКО и НС включено
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за организацию микрокредита 0%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций
Возрастное ограничение
от 21
до 65
От 21 до 65 лет на момент подачи заявки
Регистрация
Постоянная
гражданство РК
Документы
Паспорт
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
45 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн-заявка; Заявку можно подать в дилерском центре вашего города.
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
- через мобильное приложение Halyk Bank - homebank.kz, без комиссий. - через кассовое отделение или терминал Halyk Bank, при этом Halyk Bank взимает комиссию.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 17%
Эффективная — 17%
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 84 мес.
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