Алматы
Программа кредитования Hyundai Finance, без подтверждения доходов
Программа микрокредитования Hyundai Finance предназначена для покупки новых автомобилей марки Hyundai.
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Программа кредитования Hyundai Finance, без подтверждения доходов

Программа микрокредитования Hyundai Finance предназначена для покупки новых автомобилей марки Hyundai.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 17%Эффективная 17%
Ставка вознаграждения от 10 -22%* Ставки вознаграждения зависят от срока микрокредитования и размера первоначального взноса
Сумма
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.до 84 мес.
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
  • Имущественное
  • Личное
Страхование КАСКО и НС включено
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за организацию микрокредита 0%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций
Возрастное ограничение
от 21до 65
От 21 до 65 лет на момент подачи заявки
Регистрация
  • Постоянная
гражданство РК
Документы
  • Паспорт
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
45 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн-заявка; Заявку можно подать в дилерском центре вашего города.
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
- через мобильное приложение Halyk Bank - homebank.kz, без комиссий. - через кассовое отделение или терминал Halyk Bank, при этом Halyk Bank взимает комиссию.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 17%

Эффективная — 17%
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.до 84 мес.
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