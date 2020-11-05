Алматы
Программа кредитования для покупки автомобилей с пробегом без подтверждения доходов
Доступна для автомобилей с пробегом любых марок.
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Программа кредитования для покупки автомобилей с пробегом без подтверждения доходов

Доступна для автомобилей с пробегом любых марок.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 23%Эффективная 23%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.до 60 мес.
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • Казахстан
Состояние авто
  • Поддержанная
Продавец авто
  • Салон
  • Частное лицо
Страхование
  • Личное
  • Имущественное
Страхование КАСКО и НС включено
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
Штраф за досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
Возрастное ограничение
от 21до 65
Возраст заемщика от 21 до 65 лет на момент подачи заявки
Регистрация
  • Постоянная
гражданство РК
Документы
  • Паспорт
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
45 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
- через мобильное приложение Halyk Bank - homebank.kz, без комиссий. - через кассовое отделение или терминал Halyk Bank, при этом Halyk Bank взимает комиссию.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 23%

Эффективная — 23%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.до 60 мес.
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