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Программа для покупки автомобилей с пробегом без подтверждения доходов

23%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мин.  до 84 мес.
срок кредитования
требуется
страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 23%  Ставка 23%-30%
Срок
от 12 мин.  до 84 мес.
Первоначальный взнос
от 20%до 40%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Поддержанная
Продавец авто
-
Страхование
Страхование КАСКО и страхование жизни включены в автокредит (страхование жизни не требуется для юридических лиц).
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
НетДосрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
Штраф за досрочное погашение
НетДосрочное погашение – в любое время без комиссий и штрафных санкций.
МФО “Mycar Finance"
О компании
finance.mycar.kz
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