Льготное кредитование

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 4% эффективная — 4.1%
- Сумма
- от 450 000 ₸ до 13 500 000 ₸
- Срок
- до 84 мес.
- Первоначальный взнос
- от 10%
- Производитель авто
- -
- Страхование
- требуетсяКАСКО обязательно
- Залог и поручительство
- Приобретаемый автомобиль
- Комиссия за организацию
- НетНе предусмотрено
- Комиссия за рассмотрение
- НетНе предусмотрено
- Запрет на досрочное погашение
- НетЧастичное и полное досрочное погашение;
Без ограничений по сумме погашения
- Штраф за досрочное погашение
- НетБез штрафов и комиссий
- Примечание
- Клиенты самостоятельно оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог автотранспорта. Выгодоприобретателем по страхованию КАСКО является Банк.