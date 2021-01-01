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Льготное кредитование

от 450 000 ₸  до 13 500 000 ₸
сумма кредита
4%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 84 мес.
срок кредитования
4.1%
эффективная ставка
требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 4%  эффективная — 4.1%
Сумма
от 450 000 ₸  до 13 500 000 ₸
Срок
до 84 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
требуетсяКАСКО обязательно
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
НетНе предусмотрено
Комиссия за рассмотрение
НетНе предусмотрено
Запрет на досрочное погашение
НетЧастичное и полное досрочное погашение; Без ограничений по сумме погашения
Штраф за досрочное погашение
НетБез штрафов и комиссий
Примечание
Клиенты самостоятельно оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог автотранспорта. Выгодоприобретателем по страхованию КАСКО является Банк.
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