Льготное кредитование

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 4% эффективная — 4.1%

Сумма от 450 000 ₸ до 13 500 000 ₸

Срок до 84 мес.

Первоначальный взнос от 10%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто -

Состояние авто Новая

Продавец авто Салон

Страхование требуется КАСКО обязательно

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемый автомобиль

Комиссия за организацию Нет Не предусмотрено

Комиссия за рассмотрение Нет Не предусмотрено

Запрет на досрочное погашение Нет Частичное и полное досрочное погашение; Без ограничений по сумме погашения

Штраф за досрочное погашение Нет Без штрафов и комиссий