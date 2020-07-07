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Льготное автокредитование от ДБ АО "Сбербанк"
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Автокредиты
Льготное автокредитование от ДБ АО "Сбербанк"
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 4%
Эффективная 4.1%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
до 7 лет
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Казахстан
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 час.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Тенге
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 4%
Эффективная — 4.1%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
до 7 лет
Оформить
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