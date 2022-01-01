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Льготное автокредитование

До 15 000 000 ₸
Сумма кредита
4%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
До 84 мес.
Срок кредита
7.5%
Эффективная ставка
Требуется
Страхование
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Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 4%  эффективная — 7.5%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Срок
до 84 мес.
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
  • Отечественный
Состояние авто
  • Новая
  • Поддержанная
Продавец авто
  • Салон
Страхование
требуетсяСтрахование от стоимости автомобиля согласно условиям страховой компании. Обязательное страхование полной утери автомобиля и частичного повреждения при ДТП
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Данеустойка в размере 1% от суммы погашения в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; неустойка в размере 1% от суммы погашения в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
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