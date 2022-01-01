Льготное автокредитование

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 4% эффективная — 7.5%
- Сумма
- до 15 000 000 ₸
- Срок
- до 84 мес.
- Производитель авто
- Иностранный
- СНГ
- Отечественный
- Страхование
- требуетсяСтрахование от стоимости автомобиля согласно условиям страховой компании.
Обязательное страхование полной утери автомобиля и частичного повреждения при ДТП
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Данеустойка в размере 1% от суммы погашения в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года;
неустойка в размере 1% от суммы погашения в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.