Льготное автокредитование

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 4% эффективная — 7.5%

Сумма до 15 000 000 ₸

Срок до 84 мес.

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто Иностранный

СНГ

Отечественный

Состояние авто Новая

Поддержанная

Продавец авто Салон

Страхование требуется Страхование от стоимости автомобиля согласно условиям страховой компании. Обязательное страхование полной утери автомобиля и частичного повреждения при ДТП

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет