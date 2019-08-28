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Кредитование на покупку нового автомобиля под 4% годовых
Кредитование на покупку нового автомобиля под 4% годовых
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Автокредиты
Кредитование на покупку нового автомобиля под 4% годовых
Кредитование на покупку нового автомобиля под 4% годовых
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 4%
Эффективная 7.5%
Годовая эффективная ставка вознаграждения - до 7,5 %
Сумма
до 15 000 000 ₸
Максимальная стоимость автомобиля: 15 000 000 тенге
Первоначальный взнос
от 10%
до 20%
Срок
до 7 лет
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Иностранный
Казахстан
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Страхование от угона и ущерба согласно тарифам страховой компании.
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автомобиль
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
0 тенге
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Да
Неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
Примечание
Оценка обеспечения: по тарифам Оценочной компании; Первоначальный взнос: - с фин. анализом - от 10% - без фин. анализа - от 20%
Возрастное ограничение
от 21
до 63
от 21 года до достижения пенсионного возраста согласно действующему законодательству РК (мужчины 63 года, женщины 58 лет)
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Банк имеет право затребовать иные дополнительные документы
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 4%
Эффективная — 7.5%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
до 20%
Срок
до 7 лет
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы