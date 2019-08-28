Алматы
Кредитование на покупку нового автомобиля под 4% годовых
Кредитование на покупку нового автомобиля под 4% годовых
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Кредитование на покупку нового автомобиля под 4% годовых

Кредитование на покупку нового автомобиля под 4% годовых

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 4%Эффективная 7.5%
Годовая эффективная ставка вознаграждения - до 7,5 %
Сумма
до 15 000 000 ₸
Максимальная стоимость автомобиля: 15 000 000 тенге
Первоначальный взнос
от 10%до 20%
Срок
до 7 лет
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • Казахстан
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
    Страхование от угона и ущерба согласно тарифам страховой компании.
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    Приобретаемый автомобиль
    Комиссия за организацию
    Нет
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    0 тенге
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Штраф за досрочное погашение
    Да
    Неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
    Примечание
    Оценка обеспечения: по тарифам Оценочной компании; Первоначальный взнос: - с фин. анализом - от 10% - без фин. анализа - от 20%
    Возрастное ограничение
    от 21до 63
    от 21 года до достижения пенсионного возраста согласно действующему законодательству РК (мужчины 63 года, женщины 58 лет)
    Регистрация
    • Постоянная
    резиденты РК
    Документы
    • Удостоверение личности
    Банк имеет право затребовать иные дополнительные документы
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    Не требуется
    Общий стаж работы
    6 мес.
    Не менее 6 месяцев
    Время рассмотрения заявки
    3 дн.
    Срок истечения заявки
    7 дн.
    Оформление
    • Онлайн
    • В офисе
    Онлайн заявка на сайте Банка
    Способ оплаты
    • Кассы
    • Банкоматы
    Ставка
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 4%

    Эффективная — 7.5%
    Сумма
    до 15 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 10%до 20%
    Срок
    до 7 лет
    Оформить
    Отделения, банкоматы и POS-терминалы