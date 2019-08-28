Кредитование на покупку автомобиля в автосалоне

Примечание

По займам без подтверждения дохода при принятии в качестве обеспечения автомобильного транспорта обязательным условием предоставления займа является предоставление гарантии физического лица с ликвидными активами (недвижимость, депозит), либо имеющего подтверждённые доходы (через ГЦВП, договора аренды, зарегистрированные в ЦОН и иные официальные источники, а также при условии отсутствия просроченных обязательств).