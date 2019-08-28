Алматы
Кредитование на покупку автомобиля в автосалоне
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Кредитование на покупку автомобиля в автосалоне

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Эффективная 21.9%
Сумма
до 14 000 000 ₸
Сумма займа: не более 80 % от рыночной стоимости автомобиля, в зависимости от доходов клиента.
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
до 7 лет
До 7 лет – при принятии в залог автомобиля; До 3 года, с возможностью пролонгации и погашения ОД в конце срока
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • Казахстан
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
    Страхование от угона и ущерба согласно тарифам страховой компании.
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    Приобретаемый автомобиль (недвижимость, депозит, прочее ликвидное обеспечение)
    Комиссия за организацию
    Да
    Комиссия за оформление кредита: 2 % от суммы займа (минимально 5 000 тенге)
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Штраф за досрочное погашение
    Да
    Неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
    Примечание
    Оценка обеспечения: по тарифам Оценочной компании
    Возрастное ограничение
    от 21до 63
    от 21 года до достижения Заемщиком пенсионного возраста согласно действующему законодательству РК (мужчины 63 года, женщины 58 лет)
    Регистрация
    • Постоянная
    резиденты РК
    Документы
    • Удостоверение личности
    Удостоверение супруга/супруги (свидетельство о заключении брака)-копия; В зависимости от правового статуса Заемщика/Созаемщика/Гаранта/Залогодателя, условий кредитования, требований законодательства Республики Казахстан/ Внутренних нормативных документов Банка и иных обстоятельств Банк имеет право затребовать иные дополнительные документы.
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    6 мес.
    Время рассмотрения заявки
    3 дн.
    Срок истечения заявки
    7 дн.
    Оформление
    • Онлайн
    • В офисе
    Онлайн заявка на сайте Банка
    Способ оплаты
    • Кассы
    • Банкоматы
    Примечание
    По займам без подтверждения дохода при принятии в качестве обеспечения автомобильного транспорта обязательным условием предоставления займа является предоставление гарантии физического лица с ликвидными активами (недвижимость, депозит), либо имеющего подтверждённые доходы (через ГЦВП, договора аренды, зарегистрированные в ЦОН и иные официальные источники, а также при условии отсутствия просроченных обязательств).
    Ставка
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Эффективная — 21.9%
    Сумма
    до 14 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 20%
    Срок
    до 7 лет
    Оформить
    Отделения, банкоматы и POS-терминалы