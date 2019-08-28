Кредитование на покупку автомобиля в автосалоне

Сумма займа: не более 80 % от рыночной стоимости автомобиля, в зависимости от доходов клиента.
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
до 7 лет
До 7 лет – при принятии в залог автомобиля;
До 3 года, с возможностью пролонгации и погашения ОД в конце срока
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Иностранный
Казахстан
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Страхование от угона и ущерба согласно тарифам страховой компании.
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автомобиль (недвижимость, депозит, прочее ликвидное обеспечение)
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за оформление кредита: 2 % от суммы займа (минимально 5 000 тенге)
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Да
Неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года;
Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
Примечание
Оценка обеспечения: по тарифам Оценочной компании
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 года до достижения Заемщиком пенсионного возраста согласно действующему законодательству РК (мужчины 63 года, женщины 58 лет)
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Удостоверение супруга/супруги (свидетельство о заключении брака)-копия;
В зависимости от правового статуса Заемщика/Созаемщика/Гаранта/Залогодателя, условий кредитования, требований законодательства Республики Казахстан/ Внутренних нормативных документов Банка и иных обстоятельств Банк имеет право затребовать иные дополнительные документы.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Примечание
По займам без подтверждения дохода при принятии в качестве обеспечения автомобильного транспорта обязательным условием предоставления займа является предоставление гарантии физического лица с ликвидными активами (недвижимость, депозит), либо имеющего подтверждённые доходы (через ГЦВП, договора аренды, зарегистрированные в ЦОН и иные официальные источники, а также при условии отсутствия просроченных обязательств).