Кредитование на покупку автомобиля с пробегом в автосалоне

Валюта счета Тенге

Ставка эффективная — 24%

Сумма до 15 000 000 ₸

Срок до 7 лет

Первоначальный взнос от 20%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто Иностранный

СНГ

Состояние авто Поддержанная

Продавец авто Салон

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог

Комиссия за организацию Нет За организацию займа - 0% от суммы займа.

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Да - неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; - неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.