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Кредитование на покупку автомобиля с пробегом в автосалоне

до 15 000 000 ₸
сумма кредита
Тенге
валюта
до 7 лет
срок кредитования
24%
эффективная ставка
не требуется
страхование
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Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
эффективная — 24%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Срок
до 7 лет
Первоначальный взнос
от 20%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
Состояние авто
  • Поддержанная
Продавец авто
  • Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Комиссия за организацию
НетЗа организацию займа - 0% от суммы займа.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Да- неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; - неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
Примечание
Автотранспорт производство Россия, Китай, Узбекистан не более 3 лет. Автотранспорт производство другие страны не более 10 лет. Оценка Не требуется.
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