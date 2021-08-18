Кредитование на покупку автомобиля с пробегом в автосалоне

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- эффективная — 24%
- Сумма
- до 15 000 000 ₸
- Срок
- до 7 лет
- Первоначальный взнос
- от 20%
- Страхование
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- НетЗа организацию займа - 0% от суммы займа.
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Да- неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года;
- неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
- Примечание
- Автотранспорт производство Россия, Китай, Узбекистан не более 3 лет.
Автотранспорт производство другие страны не более 10 лет.
Оценка Не требуется.