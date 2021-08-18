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Кредитование на покупку автомобиля с автосалона

до 30 000 000 ₸
сумма кредита
Тенге
валюта
до 7 лет
срок кредитования
19%
эффективная ставка
требуется
страхование
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Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
эффективная — 19%
Сумма
до 30 000 000 ₸
Срок
до 7 летДо 7 лет – при принятии в залог автомобиля; До 3 года, с возможностью пролонгации и погашения ОД в конце срока
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
требуетсяСтрахование от угона и ущерба согласно тарифам страховой компании.
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автомобиль (недвижимость, депозит, прочее ликвидное обеспечение)
Комиссия за организацию
ДаЗа организацию займа - 0% от суммы займа.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
ДаНеустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
Примечание
Оценка обеспечения: по тарифам Оценочной компании
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