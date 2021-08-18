Кредитование на покупку автомобиля с автосалона

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- эффективная — 19%
- Сумма
- до 30 000 000 ₸
- Срок
- до 7 летДо 7 лет – при принятии в залог автомобиля;
До 3 года, с возможностью пролонгации и погашения ОД в конце срока
- Первоначальный взнос
- от 10%
- Страхование
- требуетсяСтрахование от угона и ущерба согласно тарифам страховой компании.
- Залог и поручительство
- Приобретаемый автомобиль (недвижимость, депозит, прочее ликвидное обеспечение)
- Комиссия за организацию
- ДаЗа организацию займа - 0% от суммы займа.
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- ДаНеустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года;
Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
- Примечание
- Оценка обеспечения: по тарифам Оценочной компании