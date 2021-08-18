Кредитование на покупку автомобиля с автосалона

Валюта счета Тенге

Ставка эффективная — 19%

Сумма до 30 000 000 ₸

Срок до 7 лет До 7 лет – при принятии в залог автомобиля; До 3 года, с возможностью пролонгации и погашения ОД в конце срока

Первоначальный взнос от 10%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто Иностранный

СНГ

Состояние авто Новая

Продавец авто Салон

Страхование требуется Страхование от угона и ущерба согласно тарифам страховой компании.

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемый автомобиль (недвижимость, депозит, прочее ликвидное обеспечение)

Комиссия за организацию Да За организацию займа - 0% от суммы займа.

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Да Неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; Неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.