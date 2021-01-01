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Кредит на приобретение нового авто

от 450 000 ₸  до 30 000 000 ₸
сумма кредита
5%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 84 мес.
срок кредитования
21.9%
эффективная ставка
требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 5%  эффективная — 21.9%Ставки вознаграждения зависят от срока кредитования, транспортного средства, суммы займа и акционных условий
Сумма
от 450 000 ₸  до 30 000 000 ₸
Срок
до 84 мес.Для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), квадроциклов, снегоходов, гидроциклов – до 36 месяцев
Тип авто
  • Легковой автомобиль
  • Мотоцикл
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
требуетсяСтрахование обеспечения – Добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) осуществляется за счет средств Банка (если иное не предусмотрено условиями продукта кредитования). Типовые формы Условий страхования для застрахованного: Для автомобилей: - Стандартное КАСКО; - КАСКО с опцией специализированного СТО; - КАСКО для автомобилей класса Luxury; - LIGHT КАСКО (с неполным перечнем страховых покрытий); Для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), гидроциклов, квадроциклов, снегоходов: - КАСКО для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), гидроциклов, квадроциклов, снегоходов
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемое транспортное средство.
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
НетЧастичное и полное досрочное погашение; Без ограничений по сумме погашения.
Штраф за досрочное погашение
НетБез штрафов и комиссий
Примечание
Новые легковые автомобили иностранного производства, России и стран СНГ, Китай (кредитование легковых автомобилей только марки FAW, Changan, Hover, Lifan, DongFeng, Geely BYD (Build Your Dreams), Haima, JAC, Chery, ZOTYE. Минимальный первоначальный взнос: - От 10% от стоимости автомобиля, в том числе для автомобилей марки Geely, JAC, Lifan. - Для автомобилей производства Китай (за исключением автомобилей марки Geely, JAC, Lifan) – от 20% от стоимости автомобиля. - Для мотоциклов, мотороллеров (скутеров) — от 20% от стоимости транспортного средства. - Для квадроциклов, снегоходов, гидроциклов — от 20% от стоимости транспортного средства. - В рамках Trade-in полная/часть суммы первоначального взноса может быть принята Автосалоном в виде подержанного автомобиля Заемщика/Созаемщика (согласно требованиям Автосалона).
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