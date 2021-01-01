Кредит на приобретение нового авто

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 5% эффективная — 21.9%Ставки вознаграждения зависят от срока кредитования, транспортного средства, суммы займа и акционных условий
- Сумма
- от 450 000 ₸ до 30 000 000 ₸
- Срок
- до 84 мес.Для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), квадроциклов, снегоходов, гидроциклов – до 36 месяцев
- Тип авто
- Легковой автомобиль
- Мотоцикл
- Страхование
- требуетсяСтрахование обеспечения – Добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) осуществляется за счет средств Банка (если иное не предусмотрено условиями продукта кредитования).
Типовые формы Условий страхования для застрахованного:
Для автомобилей:
- Стандартное КАСКО;
- КАСКО с опцией специализированного СТО;
- КАСКО для автомобилей класса Luxury;
- LIGHT КАСКО (с неполным перечнем страховых покрытий);
Для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), гидроциклов, квадроциклов, снегоходов:
- КАСКО для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), гидроциклов, квадроциклов, снегоходов
- Залог и поручительство
- Приобретаемое транспортное средство.
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- НетЧастичное и полное досрочное погашение;
Без ограничений по сумме погашения.
- Штраф за досрочное погашение
- НетБез штрафов и комиссий
- Примечание
- Новые легковые автомобили иностранного производства, России и стран СНГ, Китай (кредитование легковых автомобилей только марки FAW, Changan, Hover, Lifan, DongFeng, Geely BYD (Build Your Dreams), Haima, JAC, Chery, ZOTYE.
Минимальный первоначальный взнос:
- От 10% от стоимости автомобиля, в том числе для автомобилей марки Geely, JAC, Lifan.
- Для автомобилей производства Китай (за исключением автомобилей марки Geely, JAC, Lifan) – от 20% от стоимости автомобиля.
- Для мотоциклов, мотороллеров (скутеров) — от 20% от стоимости транспортного средства.
- Для квадроциклов, снегоходов, гидроциклов — от 20% от стоимости транспортного средства.
- В рамках Trade-in полная/часть суммы первоначального взноса может быть принята Автосалоном в виде подержанного автомобиля Заемщика/Созаемщика (согласно требованиям Автосалона).