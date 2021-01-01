Кредит на приобретение нового авто

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 5% эффективная — 21.9% Ставки вознаграждения зависят от срока кредитования, транспортного средства, суммы займа и акционных условий

Сумма от 450 000 ₸ до 30 000 000 ₸

Срок до 84 мес. Для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), квадроциклов, снегоходов, гидроциклов – до 36 месяцев

Тип авто Легковой автомобиль

Мотоцикл

Производитель авто Иностранный

СНГ

Состояние авто Новая

Продавец авто Салон

Страхование требуется Страхование обеспечения – Добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) осуществляется за счет средств Банка (если иное не предусмотрено условиями продукта кредитования). Типовые формы Условий страхования для застрахованного: Для автомобилей: - Стандартное КАСКО; - КАСКО с опцией специализированного СТО; - КАСКО для автомобилей класса Luxury; - LIGHT КАСКО (с неполным перечнем страховых покрытий); Для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), гидроциклов, квадроциклов, снегоходов: - КАСКО для мотоциклов, мотороллеров (скутеров), гидроциклов, квадроциклов, снегоходов

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемое транспортное средство.

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет Частичное и полное досрочное погашение; Без ограничений по сумме погашения.

Штраф за досрочное погашение Нет Без штрафов и комиссий