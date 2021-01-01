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Кредит на приобретение авто с пробегом

от 200 000 ₸  до 15 000 000 ₸
сумма кредита
22.19%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 60 мес.
срок кредитования
24.5%
эффективная ставка
требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 22.19%  эффективная — 24.5%Ставки вознаграждения зависят от срока кредитования, транспортного средства, суммы займа.
Сумма
от 200 000 ₸  до 15 000 000 ₸Максимальная сумма займа: - Для физических лиц — 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) тенге; - Для проблемных заемщиков/залогодателей Банка – 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге; - Для Партнеров Банка – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.
Срок
от 12 мес.  до 60 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
Состояние авто
  • Поддержанная
Продавец авто
  • Салон
  • Частное лицо
Страхование
требуетсяСтрахование обеспечения – добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) осуществляется за счет средств Банка (если иное не предусмотрено условиями продукта кредитования).
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемое транспортное средство.
Комиссия за организацию
НетОтсутствует
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет- Частичное и полное досрочное погашение; - Без ограничений по сумме погашения
Штраф за досрочное погашение
НетБез ограничений по сумме погашения
Примечание
У частных лиц - легковые автомобили иностранного производства, за исключением автомобилей производства Китая, России и стран СНГ; У партнеров Банка - легковые автомобили иностранного производства, а также производства Китая, России и стран СНГ. Страна-производитель определяется местом регистрации торговой марки автомобиля; Срок эксплуатации автомобиля: не более 20 лет (в зависимости от страны производителя); СНГ — не более 7 лет; Китай — не более 5 лет.
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