Кредит на приобретение авто с пробегом

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 22.19% эффективная — 24.5% Ставки вознаграждения зависят от срока кредитования, транспортного средства, суммы займа.

Сумма от 200 000 ₸ до 15 000 000 ₸ Максимальная сумма займа: - Для физических лиц — 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) тенге; - Для проблемных заемщиков/залогодателей Банка – 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге; - Для Партнеров Банка – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.

Срок от 12 мес. до 60 мес.

Первоначальный взнос от 10%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто Иностранный

СНГ

Состояние авто Поддержанная

Продавец авто Салон

Частное лицо

Страхование требуется Страхование обеспечения – добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) осуществляется за счет средств Банка (если иное не предусмотрено условиями продукта кредитования).

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемое транспортное средство.

Комиссия за организацию Нет Отсутствует

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет - Частичное и полное досрочное погашение; - Без ограничений по сумме погашения

Штраф за досрочное погашение Нет Без ограничений по сумме погашения