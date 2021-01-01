Кредит на приобретение авто с пробегом

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 22.19% эффективная — 24.5%Ставки вознаграждения зависят от срока кредитования, транспортного средства, суммы займа.
- Сумма
- от 200 000 ₸ до 15 000 000 ₸Максимальная сумма займа:
- Для физических лиц — 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) тенге;
- Для проблемных заемщиков/залогодателей Банка – 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге;
- Для Партнеров Банка – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге.
- Срок
- от 12 мес. до 60 мес.
- Первоначальный взнос
- от 10%
- Страхование
- требуетсяСтрахование обеспечения – добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) осуществляется за счет средств Банка (если иное не предусмотрено условиями продукта кредитования).
- Залог и поручительство
- Приобретаемое транспортное средство.
- Комиссия за организацию
- НетОтсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- Нет- Частичное и полное досрочное погашение;
- Без ограничений по сумме погашения
- Штраф за досрочное погашение
- НетБез ограничений по сумме погашения
- Примечание
- У частных лиц - легковые автомобили иностранного производства, за исключением автомобилей производства Китая, России и стран СНГ;
У партнеров Банка - легковые автомобили иностранного производства, а также производства Китая, России и стран СНГ. Страна-производитель определяется местом регистрации торговой марки автомобиля;
Срок эксплуатации автомобиля: не более 20 лет (в зависимости от страны производителя);
СНГ — не более 7 лет;
Китай — не более 5 лет.