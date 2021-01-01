Кредит на покупку поддержанного автотранспорта

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 19.49% эффективная — 25.92%
- Сумма
- от 150 000 ₸ до 20 000 000 ₸
- Срок
- от 1 лет до 7 лет
- Первоначальный взнос
- от 20%
- Производитель авто
- -
- Продавец авто
- -
- Залог и поручительство
- Приобретаемый автотранспорт
- Комиссия за организацию
- ДаСогласно тарифам Банка.
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- НетМинимальный размер досрочно возвращаемого кредита неограничен.
- Штраф за досрочное погашение
- НетПлата за досрочное погашение не взимается.