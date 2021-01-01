Кредит на покупку поддержанного автотранспорта

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 19.49% эффективная — 25.92%

Сумма от 150 000 ₸ до 20 000 000 ₸

Срок от 1 лет до 7 лет

Первоначальный взнос от 20%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто -

Состояние авто Поддержанная

Продавец авто -

Страхование

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемый автотранспорт

Комиссия за организацию Да Согласно тарифам Банка.

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет Минимальный размер досрочно возвращаемого кредита неограничен.