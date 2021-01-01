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Кредит на покупку поддержанного автотранспорта

от 150 000 ₸  до 20 000 000 ₸
сумма кредита
19.49%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 1 лет  до 7 лет
срок кредитования
25.92%
эффективная ставка
требуется
страхование
Оформить онлайн
С комиссиями
Без взимания комиссий
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
5030
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 19.49%  эффективная — 25.92%
Сумма
от 150 000 ₸  до 20 000 000 ₸
Срок
от 1 лет  до 7 лет
Первоначальный взнос
от 20%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Поддержанная
Продавец авто
-
Страхование
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
ДаСогласно тарифам Банка.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
НетМинимальный размер досрочно возвращаемого кредита неограничен.
Штраф за досрочное погашение
НетПлата за досрочное погашение не взимается.
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