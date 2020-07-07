Алматы
Автокредит на приобретение в автосалонах-партнерах банка
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Автокредит на приобретение в автосалонах-партнерах банка

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 21.5%Эффективная 25.5%
Сумма
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
от 1 летдо 7 лет
Тип авто
-
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Да
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21до 63
До достижения на момент окончания срока кредита 59 (пятидесяти девяти) лет для женщин и 63 (шестидесяти трех) лет для мужчины
Регистрация
  • Постоянная
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Копия свидетельства о заключении брака заемщика/ созаемщика (если заемщик/созаемщик состоит в браке); Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
4 мес.
Не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы до даты подачи заявления на получение кредита, при этом общий непрерывный стаж работы физического лица должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Общий стаж работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
7 дн.
Срок истечения заявки
10 дн.
Оформление
  • В офисе
  • Онлайн
Онлайн заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 21.5%

Эффективная — 25.5%
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
от 1 летдо 7 лет
Для держателей зарплатных карточек Банка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 21.5%

Эффективная — 25.5%
Сумма
от 150 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
от 12 мес.до 84 мес.
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