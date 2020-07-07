Автокредит на приобретение в автосалонах-партнерах банка

До достижения на момент окончания срока кредита 59 (пятидесяти девяти) лет для женщин и 63 (шестидесяти трех) лет для мужчины
Регистрация
Постоянная
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Копия свидетельства о заключении брака заемщика/ созаемщика (если заемщик/созаемщик состоит в браке);
Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
4 мес.
Не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы до даты подачи заявления на получение кредита, при этом общий непрерывный стаж работы физического лица должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.