Алматы
Новости
Статьи
Словарь
Кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
finance.
kz
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Вход
Регистрация
Автокредит на приобретение нового автотранспорта в автосалонах-партнерах банка в рамках специальной Акции
Специальная партнерская программа автокредитования от Сбербанка.
Оформить
Главная
Автокредиты
Автокредит на приобретение нового автотранспорта в автосалонах-партнерах банка в рамках специальной Акции
Специальная партнерская программа автокредитования от Сбербанка.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 16.49%
Эффективная 19.34%
Процентная ставка от 16,49% до 18,43%
Сумма
от 150 000 ₸
До 90 % от стоимости автотранспорта
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
от 12 мес.
до 84 мес.
Срок кредитования: 12 месяцев, от 13 до 35 месяцев, от 60 до 84 месяцев.
Тип авто
-
Производитель авто
Иностранный
Казахстан
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Да
46500 тенге
Запрет на досрочное погашение
Нет
Минимальный размер досрочно возвращаемого кредита неограничен.
Штраф за досрочное погашение
Нет
Плата за досрочное погашение не взимается.
Возрастное ограничение
от 21
до 63
От 21 года до достижения на момент окончания срока кредита 59 (пятидесяти девяти) лет для женщин и 63 (шестидесяти трех) лет для мужчины.
Регистрация
Постоянная
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Копия свидетельства о заключении брака заемщика/ созаемщика (если заемщик/созаемщик состоит в браке); Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
4 мес.
Общий стаж работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
7 дн.
Срок истечения заявки
10 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 16.49%
Эффективная — 19.34%
Сумма
от 150 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
от 12 мес.
до 84 мес.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы