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Автокредит на приобретение нового автотранспорта в автосалонах-партнерах банка без взимания комиссий и иных платежей
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Главная
Автокредиты
Автокредит на приобретение нового автотранспорта в автосалонах-партнерах банка без взимания комиссий и иных платежей
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 30%
Эффективная 34.47%
Сумма
от 150 000 ₸
до 90 % от стоимости автотранспорта
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
от 12 мес.
до 84 мес.
Тип авто
-
Производитель авто
Иностранный
Казахстан
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Без штрафных санкций
Возрастное ограничение
от 21
до 63
От 21 (двадцати одного) года, до достижения на момент окончания срока кредита 58,5 лет для женщин и 63 лет для мужчины
Регистрация
Постоянная
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Копия свидетельства о заключении брака заемщика/ созаемщика (если заемщик/созаемщик состоит в браке); Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
4 мес.
Общий стаж работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
7 дн.
Срок истечения заявки
10 дн.
Оформление
В офисе
Онлайн
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 30%
Эффективная — 34.47%
Сумма
от 150 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
от 12 мес.
до 84 мес.
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