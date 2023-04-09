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Автокредиты
Автокредит на приобретение нового автомобиля
Автокредит на приобретение нового автомобиля
От 5 000 000 ₸ До 45 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
От 12 мес. До 84 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 5 000 000 ₸ до 45 000 000 ₸
Срок
от 12 мес. до 84 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
Иностранный
СНГ
Отечественный
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Да
Комиссия за рассмотрение заявления и документов на получение займа 46 500 ₸
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Без штрафных санкций
АО «Bereke Bank»
О компании
berekebank.kz
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