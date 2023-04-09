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Автокредит на приобретение нового автомобиля

От 5 000 000 ₸  До 45 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
От 12 мес.  До 84 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 5 000 000 ₸  до 45 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.  до 84 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
  • Отечественный
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
ДаКомиссия за рассмотрение заявления и документов на получение займа 46 500 ₸
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
НетБез штрафных санкций
АО «Bereke Bank»
О компании
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