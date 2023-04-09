Автокредит на приобретение нового автомобиля

Валюта счета Тенге

Сумма от 5 000 000 ₸ до 45 000 000 ₸

Срок от 12 мес. до 84 мес.

Первоначальный взнос от 10%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто Иностранный

СНГ

Отечественный

Состояние авто Новая

Продавец авто Салон

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемый автотранспорт

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Да Комиссия за рассмотрение заявления и документов на получение займа 46 500 ₸

Запрет на досрочное погашение Нет