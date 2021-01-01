Автокредит на поддержанные автомобиль

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 21% эффективная — 24%
- Сумма
- до 10 000 000 ₸Максимальная сумма займа: до 65% от рыночной стоимости движимого имущества, но не более 10 000 000 тенге.
- Срок
- от 9 мес. до 24 мес.
- Первоначальный взнос
- от 50%
- Тип авто
- -
- Страхование
- Имущественное страхование залога обязательно.
- Залог и поручительство
- Приобретаемый автомобиль
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 2 % от суммы кредита + 10 000 тенге
- Комиссия за рассмотрение
- Нет0 тенге
- Запрет на досрочное погашение
- НетБез мораторий и без ограничений по сумме досрочного погашения
- Штраф за досрочное погашение
- Нет0 тенге
- Примечание
- Подержанный легковой автомобиль иностранного производства (за исключением производства стран Китая, Российской Федерации и стран СНГ) в автосалонах/авторынках/у частных лиц, сроком эксплуатации:
— для автомобилей производства стран дальнего зарубежья: Европа, США, Япония (в том числе собранные в Российской Федерации и странах СНГ) — не более 5 лет от года производства автомобиля;
— для автомобилей производства Южной Кореи (в том числе собранные в Российской Федерации и странах СНГ) — не более 3 лет от года производства автомобиля.