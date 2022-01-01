Автокредит «Автотранспорт с пробегом через автосалоны»

- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 27.7% эффективная — 27.7%
- Сумма
- до 25 000 000 ₸
- Срок
- до 84 мес.
- Первоначальный взнос
- от 10%
- Производитель авто
- Иностранный
- СНГ
- Отечественный
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Приобретаемый автотранспорт
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Данеустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года;
неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
- Примечание
- Автотранспорт производство Россия, Китай, Узбекистан не более 3 лет.
Автотранспорт производство другие страны не более 10 лет.
Оценка Не требуется.