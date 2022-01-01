Автокредит «Автотранспорт с пробегом через автосалоны»

Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 27.7% эффективная — 27.7%

Сумма до 25 000 000 ₸

Срок до 84 мес.

Первоначальный взнос от 10%

Тип авто Легковой автомобиль

Производитель авто Иностранный

СНГ

Отечественный

Состояние авто Поддержанная

Продавец авто Салон

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемый автотранспорт

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Да неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.