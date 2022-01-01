  1. Главная
  2. Автокредиты
  3. Автокредит «Автотранспорт с пробегом через автосалоны»

Автокредит «Автотранспорт с пробегом через автосалоны»

До 25 000 000 ₸
Сумма кредита
27.7%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
До 84 мес.
Срок кредита
27.7%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
Кредиты9Ипотека7Автокредиты4Депозиты5Карты7
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 27.7%  эффективная — 27.7%
Сумма
до 25 000 000 ₸
Срок
до 84 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
  • Отечественный
Состояние авто
  • Поддержанная
Продавец авто
  • Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Данеустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев для займов до 1 года; неустойка в размере 1% в течение первых 12 месяцев для займов свыше 1 года.
Примечание
Автотранспорт производство Россия, Китай, Узбекистан не более 3 лет. Автотранспорт производство другие страны не более 10 лет. Оценка Не требуется.
Последние новости