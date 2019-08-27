Алматы
Автокредит
Оформить
  1. Главная
  2. Автокредиты

Автокредит

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 21%Эффективная 24%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Максимальная сумма займа: до 65% от рыночной стоимости движимого имущества, но не более 10 000 000 тенге.
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.до 60 мес.
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
    КАСКО обязательно
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    Приобретаемый автомобиль.
    Комиссия за организацию
    Да
    Комиссия за организацию займа: 2 % от суммы кредита + 10 000 тенге
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    0 тенге
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Без моратория и без ограничений по сумме досрочного погашения;
    Штраф за досрочное погашение
    Нет
    0 тенге
    Примечание
    Выдача: по факту регистрации договора залога в Государственном уполномоченном органе.
    Возрастное ограничение
    от 21до 63
    от 21 года до достижения пенсионного возраста согласно действующему законодательству РК (мужчины 63, женщины 58)
    Регистрация
    • Постоянная
    резиденты РК
    Документы
    • Удостоверение личности
    • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    28 мес.
    Общий стаж работы
    6 мес.
    Не менее 6 месяцев
    Время рассмотрения заявки
    3 дн.
    Срок истечения заявки
    7 дн.
    Оформление
    • В офисе
    Способ оплаты
    • Кассы
    Через информационно-платёжные терминалы, электронный кассир-рециркулятор (ЭКР), систему Smartbank, путём пополнения дебетных карт
    Ставка
    С комиссиями (с полным подтверждением дохода)
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 21%

    Эффективная — 24%
    Сумма
    до 10 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 35%
    Срок
    от 9 мес.до 60 мес.
    С комиссиями (с частичным подтверждением дохода)
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 22%

    Эффективная — 25%
    Сумма
    до 10 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 35%
    Срок
    от 9 мес.до 60 мес.
    С комиссиями (без подтверждения дохода)
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 23%

    Эффективная — 26%
    Сумма
    до 10 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 35%
    Срок
    от 9 мес.до 60 мес.
    Без комиссий (с полным подтверждением дохода)
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 28%

    Эффективная — 31.2%
    Сумма
    до 10 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 35%
    Срок
    от 9 мес.до 60 мес.
    Без комиссий (с частичным подтверждением дохода)
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 29%

    Эффективная — 32.2%
    Сумма
    до 10 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 35%
    Срок
    от 9 мес.до 60 мес.
    Без комиссий (без подтверждения дохода)
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 30%

    Эффективная — 33.2%
    Сумма
    до 10 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 35%
    Срок
    от 9 мес.до 60 мес.
    Оформить
    Отделения, банкоматы и POS-терминалы