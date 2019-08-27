Автокредит

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Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 21%
Эффективная 24%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Максимальная сумма займа: до 65% от рыночной стоимости движимого имущества, но не более 10 000 000 тенге.
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.
до 60 мес.
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
Новая
Продавец авто
Салон
Страхование
КАСКО обязательно
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автомобиль.
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: 2 % от суммы кредита + 10 000 тенге
Комиссия за рассмотрение
Нет
0 тенге
Запрет на досрочное погашение
Нет
Без моратория и без ограничений по сумме досрочного погашения;
Штраф за досрочное погашение
Нет
0 тенге
Примечание
Выдача: по факту регистрации договора залога в Государственном уполномоченном органе.
Возрастное ограничение
от 21
до 63
от 21 года до достижения пенсионного возраста согласно действующему законодательству РК (мужчины 63, женщины 58)
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
28 мес.
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Через информационно-платёжные терминалы, электронный кассир-рециркулятор (ЭКР), систему Smartbank, путём пополнения дебетных карт
Ставка
С комиссиями (с полным подтверждением дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 21%
Эффективная — 24%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.
до 60 мес.
С комиссиями (с частичным подтверждением дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 22%
Эффективная — 25%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.
до 60 мес.
С комиссиями (без подтверждения дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 23%
Эффективная — 26%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.
до 60 мес.
Без комиссий (с полным подтверждением дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 28%
Эффективная — 31.2%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.
до 60 мес.
Без комиссий (с частичным подтверждением дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 29%
Эффективная — 32.2%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.
до 60 мес.
Без комиссий (без подтверждения дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 30%
Эффективная — 33.2%
Сумма
до 10 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
от 9 мес.
до 60 мес.
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