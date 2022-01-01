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Автокредит

До 50 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
До 60 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
до 50 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Иностранный
  • СНГ
  • Отечественный
Состояние авто
  • Новая
  • Поддержанная
Продавец авто
  • Салон
  • Частное лицо
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО "ДБ "КЗИ Банк"
О компании
kzibank.kz
+7 (727) 244 40 00
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