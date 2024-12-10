ТОО МФО «НИЕТ Кредит»
0.01%
Ставка МФО
от 1 мес. - до 12 мес.
Срок займа
до 69 000 000 ₸
Сумма займа
Актуализация данных от Иванова Ивана
Редакция от Иванова Ивана
Факт чекинг от Иванова Ивана
Вердикт редакции о ТОО МФО «НИЕТ Кредит»
Средняя оценка МФО
Процентная ставка
5/5
Условия займа
5/5
Прозрачность
5/5
Качество обслуживание
5/5
Репутация и отзывы клиентов
5/5
Займы в ТОО МФО «НИЕТ Кредит»
НИЕТ Кредит
Первый займ
Сумма
до 69 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 12 мес.
Ставка
0.01 %
НИЕТ Кредит
Повторный займ
Сумма
до 69 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 36 мес.
Ставка
0.01 %
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Тариф
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К возврату до 30 декабря 2024
0 ₸
Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
0.01%
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.