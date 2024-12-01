ТОО МФО «Leader financial group»

ТОО МФО «Leader financial group»

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0.01%

Ставка МФО

от 1 дн. - до 45 дн.

Срок займа

1 000 - 172 000 ₸

Сумма займа

Иванова ИванаАктуализация данных от Иванова Ивана
Иванова ИванаРедакция от Иванова Ивана
Иванова ИванаФакт чекинг от Иванова Ивана

Вердикт редакции о ТОО МФО «Leader financial group»

Средняя оценка МФО
Процентная ставка
0/5
Условия займа
0/5
Прозрачность
0/5
Качество обслуживание
0/5
Репутация и отзывы клиентов
0/5

Займы в ТОО МФО «Leader financial group»

Leader financial group

Leader financial group

Микрокредит онлайн
Сумма
1 000 - 172 000 ₸
Срок
от 1 дн. - до 45 дн.
Ставка
0.01 %
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Расчет займа на калькуляторе

К возврату до 21 декабря 2024
0 ₸
Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
0.01%

Справочная информация о

Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
Телефоны:
для клиентов, пн. - вт.: с 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.