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Кредиты
Кредиты на три года
Кредиты на три года
Сравнивайте и выбирайте самые выгодные потребительские кредиты от казахстанских банков.
Переплата меньше
Ставка меньше
Платеж меньше
АО Народный Банк Казахстана
Кредит без залога
от
1
%
ГЭСВ
до
6 000 000
Тенге
до
5
лет
Оформить
Ставка
от 1%
до 25.1%
Сумма
до 6 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
до 63
Стаж на последнем месте
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Кредит под залог денег
от
2
%
ГЭСВ
от
100 000
Тенге
от
6
мес.
Оформить
Ставка
до 2%
Сумма
от 100 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 84 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 15
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
АО Банк ЦентрКредит
Кредит под депозит
от
2
%
ГЭСВ
до
36
мес.
Оформить
Ставка
до 2%
Срок
до 36 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 20
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
АО ДБ Альфа-Банк
Кредит наличными Альфа-безлимит
от
3.2
%
ГЭСВ
от
500 000
Тенге
от
6
мес.
Оформить
Ставка
от 3.2%
до 3.7%
Сумма
от 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 120 мес.
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Стаж на последнем месте
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО ДБ Альфа-Банк
Кредит без залога Альфа-наличные
от
4.11
%
ГЭСВ
до
6 000 000
Тенге
от
6
мес.
Оформить
Ставка
до 4.11%
Сумма
от 15 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 60 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Доход
от 80 000 ₸
Стаж на последнем месте
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
АО ForteBank
Экспресс кредит
от
4.6
%
ГЭСВ
до
7 000 000
Тенге
до
5
лет
Оформить
Ставка
от 4.6%
до 24.6%
Сумма
от 100 000 ₸
до 7 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
14 дн.
Оформить
АО Altyn Bank
Беззалоговый кредит на потребительские цели
от
5.2
%
ГЭСВ
до
6 000 000
Тенге
от
6
мес.
Оформить
Ставка
до 5.2%
Сумма
от 100 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 60 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
до 63
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Кредит под залог депозита
от
10.5
%
ГЭСВ
до
120
мес.
Оформить
Ставка
от 10.5%
до 30.6%
Срок
до 120 мес.
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
до 63
Стаж на последнем месте
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
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АО Нурбанк
Кредит под залог денег
от
11
%
ГЭСВ
от
100 000
Тенге
от
3
мес.
Оформить
Ставка
до 11%
Сумма
от 100 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 36 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Оформить
АО Евразийский банк
Внешнее рефинансирование
от
13.8
%
ГЭСВ
до
5 000 000
Тенге
до
60
мес.
Оформить
Ставка
до 13.8%
Сумма
от 100 000 ₸
до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
до 65
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
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