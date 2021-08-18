  1. Главная
  2. Кредиты

Ипотека "7-20-25"

до 25 000 000 ₸
сумма кредита
7%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 3 мес.  до 300 мес.
срок кредитования
7.2%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Оформить онлайн
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
Кредиты9Ипотека5Автокредиты3Депозиты5Карты7
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 7%  эффективная — 7.2%
Сумма
до 25 000 000 ₸25 млн. тенге для городов Нур султан , Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан; Актау, Атырау, Шымкент; 20 млн. тенге для города Караганда; 15 млн. тенге для других регионов.
Срок
от 3 мес.  до 300 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость. Залогодателем является только заемщик.
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Рефинансирование (получение ипотечного жилищного займа лицом для полного или частичного погашения ранее выданного ипотечного жилищного займа) не допускается. Допускается привлечение созаемщика. При этом требование программы об отсутствии жилья и/или непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам не распространяется на созаемщика.
Последние новости