- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 7% эффективная — 7.2%
- Сумма
- до 25 000 000 ₸25 млн. тенге для городов Нур султан , Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан; Актау, Атырау, Шымкент;
20 млн. тенге для города Караганда;
15 млн. тенге для других регионов.
- Срок
- от 3 мес. до 300 мес.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Приобретаемая жилая недвижимость. Залогодателем является только заемщик.
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Рефинансирование (получение ипотечного жилищного займа лицом для полного или частичного погашения ранее выданного ипотечного жилищного займа) не допускается.
Допускается привлечение созаемщика. При этом требование программы об отсутствии жилья и/или непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам не распространяется на созаемщика.