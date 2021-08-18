Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 7% эффективная — 7.2%

Сумма до 25 000 000 ₸ 25 млн. тенге для городов Нур султан , Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан; Актау, Атырау, Шымкент; 20 млн. тенге для города Караганда; 15 млн. тенге для других регионов.

Срок от 3 мес. до 300 мес.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая жилая недвижимость. Залогодателем является только заемщик.

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет