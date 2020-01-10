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Travel Card

World

Универсальная мультивалютная карта для путешественников Travel и Travel+. Копите бонусы за покупки и оплачивайте ими отели, авиа и жд билеты в Мобильном приложении Банка Jýsan24

Бесплатное мобильное приложение
Бонус на оплату Авиа и ЖД билетов, отелей в мобильном приложении Jýsan24
Круглосуточная Глобальная служба поддержки клиентов
Технология бесконтактной оплаты
Технология безопасных покупок в Интернет
Cashback до 2%
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
  • Японская йена
  • Российский рубль
  • Китайский юань
  • Евро
  • Дирхам ОАЭ
  • Кыргызский сом
  • Австралийский доллар
  • Фунт стерлингов Соединенного Королевства
  • Турецкая лира
  • Канадский Доллар
  • Чешская крона
  • Гонконгский доллар
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • World
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 000 ₸
Стоимость годового обслуживания - по картам Travel (0 тенге - первый год, 2 000 тенге – второй и последующие годы); - по картам Travel + (5 000 тенге в год).
Бонусы
Bonus: 2% - безналичные операции категории MCC Travel (авиакомпании, отели, жд пассажирские перевозки, аренда авто, турагентства); Bonus на оплату Авиа и ЖД билетов, отелей в мобильном приложении Jýsan24: - при первой покупке: отели – 5%, Авиа и ЖД билеты – 3%; - припоследующих покупках: отели – 10%, Авиа и ЖД билеты – 10%.
Cashback
до 2%
Отделения, банкоматы и POS-терминалы