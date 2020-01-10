Алматы
Новости
Статьи
Talks
Кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
finance.
kz
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Вход
Регистрация
Главная
Карты
Travel Card
Travel Card
World
Универсальная мультивалютная карта для путешественников Travel и Travel+. Копите бонусы за покупки и оплачивайте ими отели, авиа и жд билеты в Мобильном приложении Банка Jýsan24
Бесплатное мобильное приложение
Бонус на оплату Авиа и ЖД билетов, отелей в мобильном приложении Jýsan24
Круглосуточная Глобальная служба поддержки клиентов
Технология бесконтактной оплаты
Технология безопасных покупок в Интернет
Cashback до 2%
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Доллар
Евро
Японская йена
Российский рубль
Китайский юань
Евро
Дирхам ОАЭ
Кыргызский сом
Австралийский доллар
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Турецкая лира
Канадский Доллар
Чешская крона
Гонконгский доллар
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
World
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Обслуживание
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 000 ₸
Стоимость годового обслуживания - по картам Travel (0 тенге - первый год, 2 000 тенге – второй и последующие годы); - по картам Travel + (5 000 тенге в год).
Бонусы
Bonus: 2% - безналичные операции категории MCC Travel (авиакомпании, отели, жд пассажирские перевозки, аренда авто, турагентства); Bonus на оплату Авиа и ЖД билетов, отелей в мобильном приложении Jýsan24: - при первой покупке: отели – 5%, Авиа и ЖД билеты – 3%; - припоследующих покупках: отели – 10%, Авиа и ЖД билеты – 10%.
Cashback
до 2%
Отделения, банкоматы и POS-терминалы